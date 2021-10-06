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أستاذ أمراض فيروسات: التوسع في التطعيم أدى لانخفاض الإصابات (فيديو)
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
شيماء حسن
فسر فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعية، أسباب حرص الدولة المصرية على تلقيح مواطنيها بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أن التوسع في اللقاحات فرق كثيرًا في تقليل أعداد الإصابات مقارنة بالكثير من الدول والتقليل من الأعداد الحرجة والتي من المفترض أن تذهب إلى المستشفيات وهذا انخفض بشكل كبير من بدية الموجة الرابعة إلى الآن.
وقال "عطية" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن الدولة قامت بالكثير من التسهيلات من أجل تلقي اللقاحات ومن أهمها إتاحة اللقاحات في مراكز الشباب بدون تسجيل مسبق.
وتابع: "الأنفلونزا الموسمية لها لقاح موسمي يحدث حسب الطفرة والموجود الآن ضد أربع سلالات لتطعيم الرباعي مهم في ظل الموجة الرابعة وانتشارها ومع دخول فصل الشتاء لأن الأعراض حاليًا قريبة من أعراض الأنفلونزا من حيث الرشح والعطس والكحة وارتفاع درجات الحرارة وصعب التمييز كأعراض بين حالات الكورونا والأنفلونزا ولذلك فالتلقيح بلقاح الأنفلونزا سيقلل حالات الإصابة بها لعدم الخلط بين حالات الأنفلونزا والبرد".