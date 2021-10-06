أستاذ أمراض فيروسات: التوسع في التطعيم أدى لانخفاض الإصابات (فيديو)

فسر فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعية، أسباب حرص الدولة المصرية على تلقيح مواطنيها بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أن التوسع في اللقاحات فرق كثيرًا في تقليل أعداد الإصابات مقارنة بالكثير من الدول والتقليل من الأعداد الحرجة والتي من المفترض أن تذهب إلى المستشفيات وهذا انخفض بشكل كبير من بدية الموجة الرابعة إلى الآن.





وقال "عطية" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن الدولة قامت بالكثير من التسهيلات من أجل تلقي اللقاحات ومن أهمها إتاحة اللقاحات في مراكز الشباب بدون تسجيل مسبق.



