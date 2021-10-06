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دينا فؤاد: "انتصارات حرب أكتوبر نعتز بها جميعا"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:33 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
آيه عبد العزيز
تحدثت الفنانة دينا فؤاد عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر مشيرة أنها ستظل محفورة دائما في قلوب كل المصريين.

وكشفت دينا فؤاد في تصريحات صحفية قائلة :"انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ذكرى نعتز بها جميعا".

ووجهت دينا فؤاد الشكر إلى جمهور مصر العظيم والشهداء وأبطال حرب أكتوبر، قائلة"دائما ستظل مصر محمية وبلد أمن وأمان".

تحتفل مصر والقوات المسلحة غدًا؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

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