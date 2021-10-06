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عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
مبابي
مبابي
وكالات
راوغ كيليان مبابي مهاجم فرنسا يوم الثلاثاء الصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال رحيله عن باريس سان جيرمان عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أبدى تفاؤله بشأن انتقال النجم البارز إلى العملاق الإسباني.

وطلب اللاعب البالغ عمره "22 عاما" من ناديه السماح له بالانضمام إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي لكن العملاق الفرنسي رفض أكثر من عرض من نظيره الإسباني.

وردا على سؤال حول رغبته في الرحيل الصيف المقبل، قال مبابي لصحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية الفرنسية: أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد. إذا قيل لي أن ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، لما كنت أصدق ذلك، لذلك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث.

لكن بيريز أبلغ صحيفة (إلديبيت) الإسبانية يوم الاثنين أن ناديه يرغب في الإعلان عن أخبار بخصوص مبابي في يناير وقال: نتمنى أن يتم الاتفاق على كل شيء في الأول من يناير.

وتسببت تعليقات بيريز في رد فعل غاضب من ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان. وقال المسؤول البرازيلي لصحيفة "ليكيب": هذا الأمر مستمر على مدار عامين. أريد تذكيركم أن الانتقالات مغلقة، ونحن نلعب خلال الموسم.

وأضاف: هناك مباريات، ولا يمكن لريال مدريد أن يواصل التصرف بهذه الطريقة. يجب إيقاف ذلك. كيليان لاعب في باريس سان جيرمان والنادي يريد استمرار هذه العلاقة.


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