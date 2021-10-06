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موسيماني يحدد بديل أفشة أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:01 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
بدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في تجهيز أحمد عبدالقادر لمباراة الحرس الوطني القادمة بدوري أبطال أفريقيا. 


تعرف على بديل أفشة أمام بطل النيجر 

واستقر موسيماني على الدفع بعبدالقادر لتعويض غياب أفشة أمام فريق الحرس الوطني في مركز صانع الألعاب.


ويغيب أفشة عم مواجهة بطل النيجر بسبب حفل زفافه المقرر له ١٢ أكتوبر الجاري، بعد أن حصل على موافقة من بيتسو موسيماني. 


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

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موسيماني يحدد بديل أفشة دوري أبطال أفريقيا أبطال أفريقيا

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