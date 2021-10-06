متحدث الكهرباء: الدعم في 2025 سيكون صفر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نواة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.



وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء أن مصر والسعودية بهما أكبر شبكتين في مجال الكهرباء على المستوى العربي والإقليمي.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعتبر ركيزة هامة جدًا فيما يسمى السوق العربي المشترك للكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين في وقت الذروة الذي يختلف بين البلدين.



وأشار إلى أن دعم الكهرباء في 2025 سيكون صفر في الموازنة العامة للدولة ولكن سيظل هناك دعم لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتم توفيره من كثيفي الاستهلاك بعيدا عن موازنة الدولة.

