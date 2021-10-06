Advertisements

متحدث الكهرباء: الدعم في 2025 سيكون صفر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:30 ص
محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نواة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء أن مصر والسعودية بهما أكبر شبكتين في مجال الكهرباء على المستوى العربي والإقليمي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعتبر ركيزة هامة جدًا فيما يسمى السوق العربي المشترك للكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين في وقت الذروة الذي يختلف بين البلدين.

وأشار إلى أن دعم الكهرباء في 2025 سيكون صفر في الموازنة العامة للدولة ولكن سيظل هناك دعم لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتم توفيره من كثيفي الاستهلاك بعيدا عن موازنة الدولة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكهرباء الفجر

أخبار تهمك

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا و"الصحة" تعلن البيان اليومي

منذ ربع ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعة و 7 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أيمن حمزة يكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء وإلغاء شرائح الإستهلاك

التفاصيل الكاملة للربط الكهربائي بين مصر والسعودية

طاقة البرلمان: إنشاء سوق عربية في الكهرباء بداية جادة للتعاون الاقتصادي

ما لا تعرفه عن الربط الكهربائي مع السعودية

وزير الكهرباء: مشروع الربط مع السعودية يحقق العديد من الفوائد

مصر و السعودية توقعان عقود الترسية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

11:22 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements