إسلام جمال: لم أتوقع نجاح حكاية "بدون ضمان"





صرح الفنان إسلام جمال، عن سعادته بنجاح حكاية دون ضمان من مسلسل "إلا أنا" الموسم الثاني، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع كل هذا النجاح خلال بث مباشر مع الفنانة هنادي مهنا عبر موقع "إنستجرام".وتحدث اسلام جمال قائلا: "حقيقي سعيد بردود فعل الناس على المسلسل، الحمد لله هذا النجاح من عند الله، وسعيد للغاية وليا الشرف إني اشتغلت معاكي يا هنادي ويديم المحبة بينا، لترد عليه هنادي قائلة: أنت تستاهل كل حاجة حلوة".يذكر ان حكاية "بدون ضمان"، عدد من الفنانين أبرزهم: هنادي مهنا، إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل