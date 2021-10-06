اليوم.. مجلس الشيوخ ينتخب هيئات مكاتب اللجان النوعية

يجري مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بعد دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم للإنضمام للجان النوعية الـ 14 طبقًا للمادة (40) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أن:





"يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".





ونصت المادة (43) على أن: "تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".





14 لجنة نوعية





وتنشأ بالمجلس اللجان النوعية الأتية: ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار - لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة - لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل - لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الشباب والرياضة - لجنة الصحة والسكان - لجنة الزراعة والري - لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي - لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام - لجنة الشئون الدينية والأوقاف ).



