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معتز عبدالفتاح: حرب أكتوبر صوّرت العقلية المصرية في أرقى أداء لها (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:31 ص
معتز بالله عبدالفتاح
معتز بالله عبدالفتاح
كساب أحمد
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن "حرب 6 أكتوبر 1973 صوّرت العقلية المصرية في أرقى أداء لها، بتفكير علمي وتخطيط منضبط وبأيادي رجال أبطال".

أضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الثلاثاء،: "المصريون انتصروا في الحرب بفضل عقلية الرئيس الراحل أنور السادات، وبفضل رجال شالوا أرواحهم على أكتافهم فداء للوطن في ظروف منتهى الصعوبة بداخل مصر".

تابع: "السادات اتشتم قبل الحرب عشان كان بيقول مش هحارب ومعنديش قدرة أحارب، هو كان عارف إن أي كلمة بيقولها هتوصل إسرائيل، وفي المقابل كان موافق يتشتم جوه مصر، شوفوا القائد الزعيم لما يشوف إن شعبيته مش مهمة في مقابل إن مصر تنتصر".

واصل: "الله يرحم الرئيس السادات كان ذكيا ونبيها وعنده عقلية تكتيكية رائعة، كان يريد أن تكون إسرائيل في وضع استرخاء ترتب عليه في النهاية أن قواتنا تنتصر وتعبر بفضل الله تعالى".

الكلمات المفتاحية

معتز بالله عبدالفتاح حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر السادات

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