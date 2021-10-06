"التعليم": كاشف حراري في 57 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية

كشف رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، تفاصيل خطة الوزارة المعدة بالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة، قبيل بدء العام الدراسي بالتزامن مع الموجة الرابعة لكورونا.





وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الطب الوقائي وضع خطة مكونة 40 صفحة، ووزعت على مديريات التعليم بالمحافظات، وبها آليات غلق فصل أو فصلين أو مدرسة أو مجمع تعليمي، وفي حالة إصابة طالبين أو أكثر، يبلغ مدير المدرسة الإدارة، ويتم غلق الفصل لمدة 28 يوم، ويتم تعقيمه، وفي حالة إصابة أكثر من طالب في أكثر من فصل، يتم إبلاغ المديرية، وحينها تعلن غلق المدرسة لمدة 28 يومًا.





وفي حال تجاوز أعداد الإصابات أكثر من مدرسة داخل المجمع، قال "حجازي": "في حالة وجود إصابات بأكثر من مدرسة داخل مجمع مدارس، يتم إبلاغ المديرية وإغلاق المجمع لمدة 28 يومًا".



