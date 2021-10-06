حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي جدد الخلاف بين إدارة القلعة الحمراء ونادي بيراميدز.





وأضاف فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten أن مسؤولي الأهلي غاضبون من محاولات إدارة بيراميدز لتحريض أجاي على افتعال أزمة مع الأهلي.





وأشار إلى أنه لا توجد أي مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري وإدارة النادي الأهلي.





وانتشرت شائعات في الأيام الماضية حول رغبة الأهلي في التعاقد مع نجم الزمالك السابق فرجاني ساسي إلا أنه تم نفي هذه الشائعات.



