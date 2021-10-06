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هل يمكن أن يغلق الفيسبوك؟.. خبير يجيب (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه لا يوجد سبب علمي لتوقف خدمة "الفيسبوك" أمس، وكل ما يثار عن السبب هو توقعات من المتخصصين.

وأشار "عبدالمنعم"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن اختفاء عملية البحث بعد عودة الفيسبوك يجعل هناك توقعات بأن هناك تلاعب في المحتوى، مستبعدا اغلاق الفيسبوك، ولكن آليات العمل ستختلف فيه بشكل كبير.

واعتبر رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن وضع الإدارة الأمريكية قوانين تنظم وتراقب عمل الفيسبوك أمر صعب، منوها بأن الفيسبوك رفعت عليه قضية احتكار بيانات منذ أقل من سنة.

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