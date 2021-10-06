Advertisements

"التعليم": لدينا عجز ربع مليون مدرس

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:58 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
كساب أحمد
حسم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الجدل حول أصحاب العقود المؤقتة من المعلمين قائلًا: "لدينا عجز بنحو 250 ألف معلم، والوزارة لا تمانع تعيين مدرسين، لكن شريطة توافر الموارد المالية المحققة لذلك، ونحن نتمنى وجود معلمين موجودين بشكل دائم، وبالفعل رفعنا هذا الطلب على كافة المستويات".

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن فتح باب التطوع للمعلمين عرف في الخارج، ويصبح جزءًا من رصيد المواطن العملي في مسيرة عمله في الخارج.

وحول مصير العقود المؤقتة قال نائب وزير التربية والتعليم: "لما تيجي الدرجات الوظيفية نقول يا رب لما ينزل إعلان نعمله، وإحنا بالفعل شغالين في إعداد هذه الدرجات".

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المعلمين المدرسين الماليه الفجر التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 8 ساعات

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى توجه رسالة خاصة ليسرا بعد أزمتها مع مهرجان الجونة.. فماذا قالت؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعليم": العقود المؤقتة للمعلمين ستُعلن ضوابطها من خلال المديريات

"القيد العائلي" يخلق أزمة بالوظائف المؤقتة للمعلمين

"التعليم": غلق باب التقديم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين اليوم

"التعليم": ٤٣٠ ألف متقدم خلال مسابقة الوظائف المؤقتة

التعليم: خريجو كليات التربية ليسوا جميعًا مؤهلين للعمل كمدرسين (فيديو)

"التعليم" توضح تفاصيل الاختبارات المتعددة للمقبولين في المسابقة المؤقتة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

12:00 ص

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements