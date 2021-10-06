"التعليم": لدينا عجز ربع مليون مدرس

حسم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الجدل حول أصحاب العقود المؤقتة من المعلمين قائلًا: "لدينا عجز بنحو 250 ألف معلم، والوزارة لا تمانع تعيين مدرسين، لكن شريطة توافر الموارد المالية المحققة لذلك، ونحن نتمنى وجود معلمين موجودين بشكل دائم، وبالفعل رفعنا هذا الطلب على كافة المستويات".





وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن فتح باب التطوع للمعلمين عرف في الخارج، ويصبح جزءًا من رصيد المواطن العملي في مسيرة عمله في الخارج.



