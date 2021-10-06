مصطفى الفقي: يجب تجميع توثيق بطولات الجيش المصري (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك الكثير من المواقف والبطولات للشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري حارب مع الجيش حرب الاستنزاف كاملة، حيث كانت إسرائيل تعربد في البداية إلى أن تمكنت مصر خلال أسابيع قليلة من مواجهة إسرائيل بشكل فيه ندية، وتسقط طائراتها.





وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن حرب الاستنزاف هى تمهيد طبيعي لحرب أكتوبر 73، مؤكدًا أن مصر استطاعت تكبيد إسرائيل خسائر فادحة في حرب الاستنزاف.



