رئيس جهاز الاستطلاع يكشف عن عنصر المفاجأة في حرب أكتوبر

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، عن خطة الخداع الإستراتيجي وعنصر المفاجأة في حرب 6 أكتوبر 1973.





وقال "سالم" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "عندي عدو متفوق عليا من أكثر من جهة من حيث العدد، أنا وسوريا عندنا 500 طائرة وإسرائيل وحدها عندها 500 طائرة، والطائرة الواحدة تساوي أربع طائرات مصرية من حيث الكم".





وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: "خط باريف لوحده حكاية، هو أعظم خط دفاعي في التاريخ، وكانت إسرائيل لديها خطتين جاهزتين، وهما: (أبراج الحمام) لمصر والأخرى (الطباشير) في اتجاه سورية، وكان بمجرد ما يحس أننا بنجهز قواتها سيقوم بإحباط كل القوات".





وتابع: "الأقمار الصناعية الأمريكية كلها تحت أمره، وهو قاعد على أبراج يرى أكثر من 30 متر وشايف ومراقب 24 ساعة، ولذلك كانت المفاجأة نصف النصر.. أنت اللي أخذت البداية وكل تصرفاته بتكون ردود فعل وأنت لك اليد العليا في كل شيء".



