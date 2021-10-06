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تشيلسي يطارد مهاجم لايبزيج الألماني

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
يستهدف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف البلوز في الفترة المقبلة.

تشيلسي يطارد مهاجم لايبزيج الألماني
وذكرت تقارير صحفية أن المدرب توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي طلب من إدارة النادي اللندني الدخول بقوة في صفقة التعاقد مع كريستوفر نكونكو مهاجم فريق لايبزيج الألماني.

ويرغب توخيل في الحصول على خدمات مهاجم لايبزيج نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات هجومية وامكانيات فنية عالية بالإضافة للسرعة والمهارة الذي يتمتع بها اللاعب.

ريال مدريد يُهدد صفقة تشيلسي المحتملة
وسيواجه نادي تشيلسي منافسة قوية مع نادي ريال مدريد الإسباني الذي أبدي اهتمامه ايضا بالتعاقد مع نكونكو في الساعات الماضية بعد تألقه الكبير مع لايبزيج هذا الموسم

واشارت تقارير إلى أن نادي لايبزيج الألماني لا ينوي التفريط في خدمات اللاعب والذي يحظي بدعم كامل من مدرب الفريق جيسي مارش.

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