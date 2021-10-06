"التعليم": توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لإنشاء 10 مدارس فنية (فيديو)

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم وشركة DMG MORI الألمانية.





وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إن شركة DMG MORI الألمانية من أكبر الشركات العالمية، وتنشيء مصنعًا في مصر لإنتاج ماكينات التصنيع الرقمي، وبعض الماكنيات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.



