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"التعليم": توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لإنشاء 10 مدارس فنية (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:15 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم وشركة DMG MORI الألمانية.

وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إن شركة DMG MORI الألمانية من أكبر الشركات العالمية، وتنشيء مصنعًا في مصر لإنتاج ماكينات التصنيع الرقمي، وبعض الماكنيات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار  نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني إلى أن الشركات الجديدة في حاجة إلى فني يستطيع التعامل مع الماكينات الحديثة، وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية لإنشاء 10 مدراس فنية، بالاشتراك مع مستثمرين مصريين، وسيتم تدريب المدرسين مع بداية 2022، وسيتم إنشاء مركز تميز، وهذا يعطي مصر ميزة لتخريج فني المستقبل.

الكلمات المفتاحية

مدارس فنية الفجر التعليم

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