أشرف عبد الباقي يسخر من نفسه بهذه الطريقة

سخر الفنان أشرف عبد الباقى من نفسه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر "عبد الباقى" فيديو مع الفنانة إيمان بإحدى السهرات التليفزيونية، يشاهد خلاله المشهد ويضحك على أدائه معلقًا: "أنا ليه كنت بمثل كدة!".



يذكر أن أشرف عبد الباقى، يشارك فى بطولة مسلسل "أنا وهى" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، الذى يدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

