"الكهرباء": ما حدث من تطوير في مجال الطاقة يعتبر إعجاز (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، قائلًا: "التطوير الذي يحدث في الكهرباء في البلدين كبير جدًا، والربط الكهربائي بين البلدين يعتبر ركيزة مهمة جدًا، وهذا الأمر مردوده كبير على كلا البلدين".





وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن المشروع يسمح بتبادل الطاقة نظرًا لاختلاف اوقات الذروة بين البلدين، فأكثر طلب في الكهرباء في مصر يحدث بعد المغرب، أما في السعودية فوقت الذروة يحدث وقت الظهيرة، وهذا يتطلب تشغيل محطات كهرباء إضافية، وعند وجود ربط كهربائي مع دولة اخرى وتبادل الكهرباء في وقت الذروة، فهذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على كلا البلدين.



