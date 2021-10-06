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"القومية للأنفاق" تكشف تفاصيل جديدة عن سعر تذكرة المونوريل (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة تنفذ خطين لقطار المونوريل ويعتبران من أطول خطوط المونوريل على مستوى العالم.

وأشار "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن قطار المونوريل يتم إدارته بصورة اتوماتيكية مركزية، ومعامل الأمان به 100%، لافتا إلى أنه أجريت أول تجربة لتشغيل المونوريل أمس لقياس اتزان القطار.

وعن سعر تذكرة المونوريل، أوضح أنه يتم حساب التذكرة من خلال مصاريف تشغيل وصيانة الوحدات، وسعر المواصلات البديلة، لافتا إلى أن الهيئة تحسب قيمة التذكرة بشكل اقتصادي ويتم رفعها لرئيس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق، مضيفا أن سعر تذكرة المونوريل سيكون سعر منافس لأي وسيلة مواصلات بديلة.
وأضاف أنه سيكون هناك الية الاشتراك بالمونوريل على غرار مترو الأنفاق، ويفكرون في تطبيق الكارت الموحد يستخدم في وسائل المواصلات الذكية.

ولفت إلى أنهم يستهدفون 450 ألف راكب في مونوريل شرق النيل، وسيبدأ التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بمنتصف العام المقبل، وبعده بنحو أربعة شهور سيبدأ التشغيل التجريبي لمونوريل غرب النيل.

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