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العلمية لمكافحة كورونا توجه رسالة عاجلة لـ رافضي الحصول على اللقاح (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:17 ص
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، تفاصيل جديدة عن الدواء الجديد الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية لعلاج كورونا.

وقال إنه لا يوجد علاج فعال لعلاج كورونا حتى الآن، وكل الأدوية التي تستخدم في علاج كورونا تستخدم في علاج الفيروسات بشكل عام.

وأشار "النادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدواء الذي أعلنت عنه شركة "فايزر" الأمريكية لعلاج كورونا يستخدم لعلاج الأنفلونزا، وليس لعلاج الكورونا فقط، ومازال تحت التجربة.

ووجه الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، رسالة لرافضي الحصول على اللقاح، قائلا: "لو مش خايف على نفسك خاف على اللي حواليك"، معتبرا أن من يرفض الحصول على اللقاح خطر على المجتمع.

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