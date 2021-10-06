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تعليق مثير من شعبة الدواجن على ارتفاع الأسعار (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:19 ص
دواجن
دواجن
كساب أحمد
علق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، على ارتفاع أسعار الدواجن 3 جنيهات، قائلاً: "الاسعار ارتفعت بصورة كبيرة، والمواطن بدأ يشكوا، مش عارفين إيه المشكلة، رغم انخفاض أسعار الأعلاف، والانتاج جيد"

وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لوجود رقابة صارمة على الأسواق، والعمل على ضبط آلية العرض والطالب، حتى لا ترتفع الأسعار بدون سبب.

وأضاف أن أسعار الدواجن من المتوقع أن ترتفع في الشتاء، وهذا يرجع إلى خروج الكثير من المربيين في الشتاء، وهذا يؤدي إلى تقليل العرض، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

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