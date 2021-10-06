Advertisements

الإعدام لموظف قتل زوجته وأشعل النار في جثتها بسبب نفقات المنزل

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة موظف بشركة مياة الشرب، متهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها على إثر خلافات مالية بينهما بمنطقة الظاهر بالاعدام شنقا


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس وعضوية المستشارين جمال رزق وهشام بشير وامانة سر احمد رجب



وكشف أمر الإحالة قيام المتهم " محمد.م" موظف بشركة مياة الشرب، بقتل زوجته المجنى عليها " رحاب. ح " عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أوعز له الشيطان إثر مشادة كلامية طلبت خلالها المجنى عليها قليل من المال لرغبتها فى الوفاء بمتطلبات الحياة، فاشتد وثاق الخلاف بينهما فضربها لإسكاتها، واستطالت يداه أنفها فصرخت بعد مشاهدة دماء بوجهها، فسدد فى عنقها طعنة بسلاحه الأبيض "سكين" قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها.


واضاف امر الاحالة ان جناية القتل محل الاتهام الاول اقترنت بجناية الحرق العمدى، إذا أنه فى ذات الزمان والمكان وضع عمدًا نارًا فى مسكن الضحية، بعدما سولت له نفسه الأمارة بالسوء إخفاء معالم جريمته، بأن أودع جثمانها فى غرفة الطعام وغذاها ببعض قطع القماش والمفروشات، وأشعل المتهم النيران بتلك الأقمشة وفتح محابس الغاز فالتهمت النيران مسرح الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات بالاضافة الي حيازته سلاح أبيض " سكين " بغير ترخيص أو مسوغ قانونى.

وقالت الشاهدة الاولى سمر.س، ربة منزول مقيمة في شارع ابن خلدون ميدان الساكيني بمنطقة الظاهر، انها في قرابة الساعه الحادية عشر من مساء يوم 662020، وابان تواجدها بمسكنها سمعت صوت ارتطام شديد بارضية شقة المجني عليها التي تعلوها أعقبها سماع صوت جر، ثم اصوات استغاثة مصدرها محيط سكنها لنشوب حريق بالوحدة السكنية التي تعلوها وتم السيطرة عليها بمعرفة رجال الحماية المدنية وتبين مقتل المجني عليها واضافة ان المقيمين بتلك الوحدة المجني عليها والمتهم وطفلتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات.

واكدت الشاهدة الثانية والثالثة، أن خلافات المتهم مع زوجتة المجني عليها لها باع طويل بينهما بسبب عدم مقدرته على الوفاء بطلبات اسرته المالية فضلًا عن كونة دائم التعدي عليها ضربًا واهانتها وقد وقع بينهما طلاق عن طريق دعوي خلع رفعتها الضحية في نهاية عام 2019 وعادت بينهما الحياة الزوجية بعد تلك الطلقة البائنة قبل مع حلول شهر رمضان المبارك، وأخبرت الضحية هاتفيًا الشاهدة الثانية في يوم الواقعة ان ذات الخلافات القديمة قد أطلت مجددًا برأيها في يوم الواقعة،على إثر مطالبة المجني عليها له بالمصروفات الشهرية فترك لها المنزل وعاد مه موعد إقتراب حظر التجول وعلمت منها انه سوف يمكث معها في المنزل،وقرابة الساعة الحادية عشر مساء يوم الواقعة عاودت الاتصال بالمدني عليها على هاتفها والمنزل فلم ترد عليها فبادرة بالاتصال على زوجها الي قرر لها بان الضحية بدورة المياة والطفلة نائمة ووعدها باتصال نجلتها بها، وإذ عدم ورود هذا الاتصال توجهت وصحبتها الشاهدة الثالثة لمسرح الواقعة فتبين لها انبعاث النيران منه فاسرعت الشاهدة الثالثة بدخول المسكن فتبين لها انتشار النيران به وقطع خرطوم الموقد الموُصل وتسرب الغاز منه فاستعانت بالشاهدة الرابعة لابلاغ عن الواقعة وحضر رجال الحماية المدنية واخمدوا النيران وتبين لهما مقتل المجني عليها.

واضافت الشاهدة الرابعة دينا. ش، ربة منزل، انها ابصرت فور وصولها النيران تندلع من مسكن الضحية فتوجهت للابلاغ عن الواقعة وصار اكتشاف مقتل المجني عليها.

الكلمات المفتاحية

قتل زوجته بوابة الفجر المتهم بقتل زوجتة الفجر

أخبار تهمك

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو في حالة غضب شديده بسبب أفعال سولشاير.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 11 ساعة

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها للجنايات بروض الفرج

إحالة أوراق سائق إلى المفتي بمنشأة ناصر: قتل زوجته وذبح ابنته

مد أجل الحكم على حداد أشعل النار في منزل أهل زوجته لـ28 مايو

مد أجل الحكم على حداد أشعل النار في منزل أهل زوجته إداريا

المشدد 5 سنوات لقاتل زوجته بالسيدة زينب

صارحته باغتصابها.. المشدد 15 عامًا لمتهم بقتل زوجته في السيدة زينب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

12:00 ص

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements