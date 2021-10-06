رضا عبدالعال يحذر المنتخب من مواجهة ليبيا

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن مباراة ليبيا لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إن المنتخب الليبي لن يترك مساحات للنجم محمد صلاح هداف ليفربول.

وأبدى عبد العال دهشته من حديث البعض عن اختلاف تأثير صلاح مع ليفربول عن أداءه مع المنتخب مؤكدا أن الأمر منطقي لأن لاعبي ليفربول تأقلموا مع طريقة لعب مدربهم على مدار سنوات وعلى أعلى مستوى.

وأشار إلى أن عمرو السولية نجم الأهلي سيقود المنتخب الوطني في لقاء ليبيا لأنه الوحيد الذي شارك في ودية ليببريا

وقال إن احتمالية غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسبب الإصابة لا تقلق المنتخب الوطني بسبب وجود محمد ابو جبل حارس الزمالك فهو حارس مميز.