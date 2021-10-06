Advertisements
شاهد.. رضوى الشربيني بأحدث إطلالة
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:59 ص
آيه عبد العزيز
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع " إنستجرام".
،تألقت رضوى الشربيني ببدلة كلاسيكية من اللون الأخضر من خامة الستان مع ميكاب خفيف
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج " هي وبس" المذاع على "CBC سفرة" يومي الخميس و الجمعه والسبت في تمام الساعه السادسة مساءا
،تألقت رضوى الشربيني ببدلة كلاسيكية من اللون الأخضر من خامة الستان مع ميكاب خفيف
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج " هي وبس" المذاع على "CBC سفرة" يومي الخميس و الجمعه والسبت في تمام الساعه السادسة مساءا