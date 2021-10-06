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شاهد.. رضوى الشربيني بأحدث إطلالة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:59 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
آيه عبد العزيز
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع " إنستجرام".


،تألقت رضوى الشربيني ببدلة كلاسيكية من اللون الأخضر من خامة الستان مع ميكاب خفيف


يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج " هي وبس" المذاع على "CBC سفرة" يومي الخميس و الجمعه والسبت في تمام الساعه السادسة مساءا

الكلمات المفتاحية

هي وبس منوعات فن سوشيال ميديا رضوى الشربيني انستجرام

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