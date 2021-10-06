شاهد.. رضوى الشربيني بأحدث إطلالة

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع " إنستجرام".





،تألقت رضوى الشربيني ببدلة كلاسيكية من اللون الأخضر من خامة الستان مع ميكاب خفيف





يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج " هي وبس" المذاع على "CBC سفرة" يومي الخميس و الجمعه والسبت في تمام الساعه السادسة مساءا