Advertisements

رونالدو في حالة غضب شديده بسبب أفعال سولشاير.. طالع التفاصيل

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أثار النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، غضب لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مباراة الشياطين الحمر ضد إيفرتون بالبريميرليج، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رونالدو كان غاضبًا بعد إبلاغه أنه لن يشارك أساسيًا في المواجهة.

واضطر رونالدو إلى الانتظار حتى الشوط الثاني كي يشارك، لكنه فشل في منح مانشستر يونايتد انتصارًا جديدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أكثر من انتقد قرار سولسكاير، لأن اللاعب كان أمامه أسبوع كامل للتعافي من مباراة إيفرتون، قبل خوض أول لقاء مع منتخب البرتغال.

وذكرت أن غضب رونالدو استمر عقب المباراة، حيث لم يوجه البرتغالي رسالة إلى الجمهور، لأول مرة منذ العودة إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم.

أخبار تهمك

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو في حالة غضب شديده بسبب أفعال سولشاير.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

12:00 ص

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements