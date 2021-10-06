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بإطلالة جريئة.. رولا سعد توجه رسالة لجمهورها

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:20 ص
رولا سعد
رولا سعد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رولا سعد من أمام حمام سباحة بإطلالة جريئة ومثيرة حيث ارتدت شورت جلد أخضر وبلوزة مكشوفة البطن، وعلقت قائلة "أنظر للحياة من منظور مختلف ستشاهد أشياء لم تكن تشاهدها من قبل".


وكانت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» قد حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب.

أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

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منوعات مطربة سوشيال ميديا رولا سعد إطلالة جديدة

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