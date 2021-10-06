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هنا الزاهد تعترف: "ساعات بنزل حاجات على السوشيال ميديا مش حقيقية"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:45 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي شاهين
علقت الفنانة هنا الزاهد علي العطل الذي اصاب السوشيال ميديا لمدة 6 ساعات أول أمس.

وقالت في مكالمة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على " إن بي سي مصر"، إنها تخوفت عند انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي فجأه، وتوقعت انها تعرضت لهاك عبر صفحاتها الشخصية.

وأضافت "لو كل الناس هتخسر مواقع التواصل الاجتماعي فهو بالنسبة لي الأمر عادي ولم أتأثر به، لأني لا اتفاعل كثيرا على فيس بوك ولكن تفاعلت الفترة الأخيرة بعد زواجي من أحمد فهمي لاستخدامه معظم الوقت.

وأضافت:"أنا اتبسطت جدا بالأزمة امبارح، وفيس بوك مهم جدا في هذه الأيام، أنا بدخل أحيانا ألقى ناس بتقارن بين حاجات، وفى ناس بتحب تبان على السوشيال ميديا أنهم مبسوطين وهم غير كده أصلا".

وتابعت:"أنا عاوزة أقول إن في ناس بتجيلها اكتئاب وأنا ساعات بنزل حاجات مش حقيقة، وأنا مش مبسوطة لأنى أكيد مش هطلع أعيط وكل واحد بيورى اللى هو عاوز يوريه، وأنا لم أتضايق أمس".

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