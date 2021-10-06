مصطفى شعبان يرفض مشاركة ٣ نجمات بطولة مسلسله الجديد في 2022

يستعد الفنان مصطفى شعبان لمسلسله الجديد 2022 تحت عنوان "هو وهي وهم"، من إنتاج الشركة المتحدة لخدمات الإعلام بالتعاون مع المنتج كامل أبو علي.



ووفق مصادر صحفية، فإن المنتج كامل أبو علي قد رشح أكثر من فنانة للبطولة أمام مصطفي شعبان ولكن رفضهن جميعا أبرزهن داليا البحيري وروبي وعلا غانم، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.





وفي نفس السياق يذكر أن مصطفى شعبان يستعد خلال الفترة المقبلة للسفر إلى خارج البلاد من اجل تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم كوزمو مع الفنان خالد النبوي من إنتاج وليد منصور وتأليف هشام هلال.