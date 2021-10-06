Advertisements

مصطفى شعبان يرفض مشاركة ٣ نجمات بطولة مسلسله الجديد في 2022

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
مصطفي شعبان
مصطفي شعبان
آيه عبد العزيز
يستعد الفنان مصطفى شعبان لمسلسله الجديد 2022 تحت عنوان "هو وهي وهم"، من إنتاج الشركة المتحدة لخدمات الإعلام بالتعاون مع المنتج كامل أبو علي.

ووفق مصادر صحفية، فإن المنتج كامل أبو علي قد رشح أكثر من فنانة للبطولة أمام مصطفي شعبان ولكن رفضهن جميعا أبرزهن داليا البحيري وروبي وعلا غانم، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.


وفي نفس السياق يذكر أن مصطفى شعبان يستعد خلال الفترة المقبلة للسفر إلى خارج البلاد من اجل تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم كوزمو مع الفنان خالد النبوي من إنتاج وليد منصور وتأليف هشام هلال.

الكلمات المفتاحية

هو وهي وهم مصطفى شعبان مسلسل دراما رمضان الفنان خالد النبوى

أخبار تهمك

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى توجه رسالة خاصة ليسرا بعد أزمتها مع مهرجان الجونة.. فماذا قالت؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

منافسة شرسة بين النجوم فى الماراثون الرمضانى لعام 2020

قائمة المسلسلات التي تخوض المارثون الرمضاني القادم 2020

تفاصيل شخصية محمد فراج في مسلسل "الملك"

بيومي فؤاد ينضم لقائمة أبطال فيلم "كوزمو"

دياب يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"يا ساتر"

دياب يطرح برومو أغنية "ياساتر" ويتصدر التريند

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

12:00 ص

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements