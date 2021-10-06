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وافد الزمالك الجديد يرد على أزمة قيده

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي الزمالك، بأنه يضع تركيزه داخل الملعب خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن وكيله هو من يتابع أزمة الفريق الأبيض في القيد لمعرفة مستقبله.

وقال عمر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ناديي فيوتشر والبنك الأهلي دخلا في مفاوضات مع الزمالك لضمي حال فشل حل الأزمة لقيدي في الأيام المقبلة".

وفي سياق آخر أشار عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي الزمالك، بأنه لا يفضل البقاء للتدريب فقط في حال عدم حل أزمة الفريق في القيد خلال الميركاتو الصيفي. 

وأوضح "أبلغت الزمالك برغبتي في الإعارة من أجل مواصلتي في المشاركة وعودتي مرة أخرى للقلعة البيضاء جاهزا".

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