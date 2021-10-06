مهاجم فيورنتينا على رادار يوفنتوس

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع أحد نجوم فريق فيورنتينا خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف اليوفي في الفترة المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدمات المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش والذي يرتبط بعقد مع فيورنتينا حتى صيف 2023، وذلك بعد فشل مفاوضات تجديد اللاعب مع الفيولا في الصيف الماضي.





وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن فلاهوفيتش يحظى باهتمام توتنهام وأتلتيكو مدريد، لكن يوفنتوس يعد المفضل الآن لحسم الصفقة.





ويسعى فيدريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، لحسم صفقة فلاهوفيتش بنفس طريقة التعاقد مع فيدريكو كييزا من فيورنتينا في صيف 2020، بالتعاقد معه لمدة عامين على سبيل الإعارة مع الزامية شراء اللاعب بشكل نهائي.





الجدير بالذكر أن فلاهوفيتش رفض تجديد عقده مع فيورنتينا، لذا فإن إدارة النادي ستكون مجبرة على بيع اللاعب بنهاية الموسم الحالي.



