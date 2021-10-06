Advertisements

رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد: وجهنا دعوة لرئيس الزمالك ولم يحضر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد حسام النصر، رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد، إن هناك دعوة وجهت لكل رؤساء الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة الماضية لحضور حفل الافتتاح.

وقال حسام في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة الحياة: "أرسنا بالفعل دعوة لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحضور حفل الافتتاح، ولكنه لم يحضر".


وأشار حسام النصر، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة وجهوا الدعوة للثنائي محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسن حمدي.

وأوضح"حضور الخطيب وحسن حمدي جاء بناء على دعوة من الجهتين، ونحن بالفعل وجهنا دعوة لجميع رؤساء الأندية المشاركة في المونديال".

أخبار تهمك

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو في حالة غضب شديده بسبب أفعال سولشاير.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

12:00 ص

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements