رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد: وجهنا دعوة لرئيس الزمالك ولم يحضر

أكد حسام النصر، رئيس اللجنة الإعلامية لمونديال اليد، إن هناك دعوة وجهت لكل رؤساء الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة الماضية لحضور حفل الافتتاح.





وقال حسام في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة الحياة: "أرسنا بالفعل دعوة لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحضور حفل الافتتاح، ولكنه لم يحضر".









وأشار حسام النصر، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة وجهوا الدعوة للثنائي محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسن حمدي.





وأوضح"حضور الخطيب وحسن حمدي جاء بناء على دعوة من الجهتين، ونحن بالفعل وجهنا دعوة لجميع رؤساء الأندية المشاركة في المونديال".



