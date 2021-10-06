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"أنا رحت منك" ليارا تقترب من مليون مشاهدة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:21 ص
يارا
يارا
ولاء عبد الناصر

اقتربت الفنانة اللبنانية يارا، من مليون مشاهدة بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم أنا رحت منك، إذ حققت الأغنية 770 ألف مشاهدة حتى الآن.

وطرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية ، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور.

وتعاونت فيه يارا مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم

الكلمات المفتاحية

يارا مزيكا الفنانة يارا اغنية جديدة

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