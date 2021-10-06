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تعرف على تفاصيل شخصية نرمين الفقي في حكاية "على الهامش"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:45 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
ولاء عبد الناصر
انتهت الفنانة نرمين الفقى من تصوير ما يزيد عن نصف أحداث حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا".

وتجسد نرمين الفقى دور سيدة متزوجة من الفنان صبرى فواز ولديها منه ابنان في مرحلة الشباب وتمر العائلة بالعديد من التقلبات خلال الأحداث.


يذكر أن حكاية "ع الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وتعرض حالياً حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال

الكلمات المفتاحية

نيرمين الفقي منوعات مسلسل فن حكاية الا أنا

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