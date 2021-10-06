التفاؤل يسيطر على بعثة الزمالك قبل مواجهة برشلونة في كأس العالم

تحدث علي هشام، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن مواجهة برشلونة، في كأس العالم للأندية، المقررات لها مساء اليوم الأربعاء.





وأكد هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن معنويات الفريق مرتفعة، قبل ملاقاة برشلونة، مشيرًا إلى أن حدث أزمة بسبب موعد المران، إلا أنه تم حل الأزمة.





وتابع، " المدير الفني قام بعمل محاضرات فنية لشرح أهم مفاتيح فريق برشلونة الذي يعد أقوى نادي في العالم حاليًا".





وأشار، " علي زين، لاعب مميز وفخر لمصر، ولكن برشلونة يمتلك العديد من النجوم، لذلك لا نصب كل تركيزنا على لاعب واحد فقط، ولكن على المجموعة ككل".



