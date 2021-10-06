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تفاصيل مذكرة الزمالك إلى "كاس" لرفع عقوبة القيد

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف  الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تفاصيل المذكرة التي أرسلها نادي الزمالك إلى "كاس" لرفع عقوبة القيد على النادي.

وأكد شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"،  أن المذكرة تضمنت 3 بنود هم:

-إرسال صورة من التسوية التي تمت مع الأكاديمية الكاميرونية التي وقع لها حسام أشرف من قبل.

-التأكيد على أن الزمالك لم يحرض حسام أشرف على التوقيع للأكاديمية الكاميرونية وأن اللاعب وقع للأكاديمية الكاميرونية قبل توقيعه للزمالك من الأساس.

-قام الزمالك بإرسال تسوية من القضايا التي تمت مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم أتشامبونج لاعب الفريق السابق للتأكيد على حسن النوايا للنادي في قضايا الفيفا.

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