تفاصيل مذكرة الزمالك إلى "كاس" لرفع عقوبة القيد

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تفاصيل المذكرة التي أرسلها نادي الزمالك إلى "كاس" لرفع عقوبة القيد على النادي.





وأكد شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، أن المذكرة تضمنت 3 بنود هم:





-إرسال صورة من التسوية التي تمت مع الأكاديمية الكاميرونية التي وقع لها حسام أشرف من قبل.





-التأكيد على أن الزمالك لم يحرض حسام أشرف على التوقيع للأكاديمية الكاميرونية وأن اللاعب وقع للأكاديمية الكاميرونية قبل توقيعه للزمالك من الأساس.





-قام الزمالك بإرسال تسوية من القضايا التي تمت مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم أتشامبونج لاعب الفريق السابق للتأكيد على حسن النوايا للنادي في قضايا الفيفا.



