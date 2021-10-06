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إنتر ميلان يقترب من خطف أونانا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اقترب من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "إنتر توصل إلى اتفاق شفهي مع أندريه أونانا منذ يوليو الماضي، والحارس جاهز للانضمام بشكل حر في صيف 2022".

وتابع: "لم يتم توقيع العقد بعد، ولكن المفاوضات في المراحل النهائية، وهذا سبب انهيار مفاوضات الحارس مع ليون ونيس".

وستكون صفقة أونانا مجانية، بسبب أن عقد الحارس مع أياكس ينتهي في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن عقد سمير هاندانوفيتش مع إنتر ميلان ينتهي في الصيف المقبل، ولم يبدأ النادي الإيطالي مفاوضات التجديد مع الحارس السلوفيني حتى الآن.

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