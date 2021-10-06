ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه الجديدة عبر يوتيوب

طرح المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى تحمل اسم "حرام تروح".



والأغنية من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين، وتقول كلمات الأغنية: حرام تروح..

تخليني كذا واتروح !

اخاف الناس يشوفوني

وكسرة قلبي بعيوني

شسوي لو يسألوني !!

حبيبك وين يامجروح ؟!



وكان قد طرح مؤخرا المطرب العراقى ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "يا جايبن راسى" وهى من كلمات قوس، ألحان محمد غازى، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد.