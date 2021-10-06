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ماجد الكدواني ينتهي من تصوير مسلسل "موضوع عائلي"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:03 ص
ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
آيه عبد العزيز
انتهي الفنان ماجد الكدواني من تصوير مسلسله الجديد "موضوع عائلي"، ليستعد لعرضه على منصة شاهد الإلكترونية ضمن أعمالها الحصرية مع بداية شهر نوفمبر المقبل.


يتكون مسلسل موضوع عائلي من10 حلقات ويدور المسلسل في إطار اجتماعي يمتزج بالكوميديا من تأليف كريم يوسف ومحمد عز وتحت قيادة المخرج أحمد الجندي.



المسلسل بطولة ماجد الكدواني ، شيرين رضا ومحمد شاهين وإيناس كامل وصبري فواز ورنا رئيس والمسلسل من إنتاج أحمد الجنايني.


شارك الفنان ماجد الكدواني في الموسم الدرامي الرمضاني 2021 بمسلسل الاختيار 2 وظهر كضيف شرف مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومسلسل ولاد ناس مع الفنان أحمد وفيق ورانيا فريد شوقي وصبري فواز وإيهاب فهمي،

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موضوع عائلي مسلسل جديد مسلسل ماجد الكدواني دراما

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