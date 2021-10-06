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أحمد فتحي يحل أزمة شارة المنتخب مع محمد صلاح

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخبنا الوطني، أبلغ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بموافقته على حمل شارة القائد في الفترة المقبلة.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فتحي وصلاح أجتمعا في جلسة خلال الساعات الماضية في فندق إقامة المنتخب ببرج العرب، واتفقا على حمل محمد صلاح شارة القيادة".

جدير بالذكر أنه كان هناك جدل كبير حول شارة القيادة خلال الفترة الماضية وانقسم فيها البعض أنه من حق صلاح كأسطور مصرية تستحق حمل الشارة، والأخر أكد أنه من حق أحمد فتحي كأكبر لاعبي المنتخب حمل الشارة.

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