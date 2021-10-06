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موعد مباراة إنتر ميلان بالجولة الثامنة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار محبي الكرة الإيطالية إلى متابعة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي
من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على ملعب الأوليمبيكو معقل لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي
يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين ويطمح إنتر ميلان في إسعاد جماهيره من أجل المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

في حين يحتل لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين ويسعى لاتسيو لخطف أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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