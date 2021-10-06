نور عمرو دياب توضح طبيعة استقلالها عن والدها.. وتؤكد: "مبيصرفش عليا"

نستجرام".



كشفت نور إنها لاتعتمد على والدها في حياتها وإنها مستقلة ماديًا عنه، وأن آخر مرة رأته فيها كانت قبل أزمة كورونا.



وأوضحت نور عمرو دياب، أنها تنفق على نفسها منذ فترة كبيرة، وأنها تعمل كمصممة أزياء وخبيرة موضة، وكان ذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها لها عن مصدر دخلها المادي.



كما كشفت نور قائلة :"في كتير أوي من متابعيني ما بيفهموش عربي.



وتابعت: أنا هتكلم عربي وانجليزي علشان اللي ما بيهمش العربي، واللي ما بيفهمش الانجليزي اعرف اتكلم مع الاتنين لكن اعذروني لو بتكلم انجليزي كتير لأني ؛ برتاح في الكلام بيه أكتر.



يذكر أن نور عمرو دياب قد أعلنت خطبتها منذ فترة قليلة على شب انجليزي من اصول افريقية

صرحت نور عمرو دياب ابنة المطرب عمرو دياب عن طبيعه استقلاليتها ماديًا عن والدها ووالدتها شيرين رضا، ومصدر دخلها عبر ظهورها في فيديو لايف عبر صفحتها الرسمية بموقع "إ