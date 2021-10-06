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موعد مباراة إيطاليا ضد إسبانيا اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
يكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد ناري غدًا يجمع بين عملاقة أوروبا، حيث يواجه منتخب إيطاليا مساء الأربعاء منتخب إسبانيا ضمن منافسات الدور قبل النهائي ببطولة دوري الأمم الاوروبية.

وكان قد تأهل منتخب إسبانيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل منتخب إيطاليا بعد صدارته المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

ملعب المباراة.
سيحتضن ملعب سان سيرو هذه المباراة النارية.

القنوات الناقلة للمباراة.
سوف يذاع اللقاء مباشرة على قناة bein sports 1 HD preimium.

معلق المباراة.
سوف يعلق علي المباراة، المقدم الشهير “عصام الشوالي”

توقيت المباراة.
ستنطلق صفارة المباراة المثيرة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

اللقاءات السابقة بين المنتخبان
يذكر أن آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في يورو 2020، والذي فازت به إيطاليا بعد تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي
انضم الثلاثي كالابريا ومويس كين وديماركو، بدلًا من الثلاثي المصاب إيموبيلي وتولوي وبيسينا .

ومن المتوقع أن يبدء روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي بطريقة لعب 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما
في الدفاع: إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو
في الوسط: ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا
في الهجوم: لورينزو إنسيني - جياكومو راسبادوري - فيديريكو كييزا

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني..
ومن المتوقع أن يبدء لويس إنريكي مدرب الأسبان بطريقة لعب 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمي: أوناي سيمون
في الدفاع: ماركوس ألونسو - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا
في الوسط: ميكيل ميرينو - سيرجيو بوسكيتس - كوكي
في الهجوم: بابلو سارابيا - يريمي بينو - فيران توريس

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