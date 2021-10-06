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موقف محمد الشناوي من المشاركة أمام ليبيا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أكد الإعلامي محمد فاروق أن الأشعة تحسم مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني أمام ليبيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

وقال فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الشناوي تعرض لكدمة أبعدته عن مران المنتخب الوطني وهو ما جعل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأشار إلى أن الشناوي قد يلحق بالمنتخب حال اكتمال جاهزيته لمباراة ليبيا ومشاركته في التدريبات القادمة.

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