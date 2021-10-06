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بهذه الطريقة.. عصام كاريكا يحتفل بذكري نصر أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:53 ص
عصام كاريكا
عصام كاريكا
ولاء عبد الناصر
احتفل المطرب عصام كاريكا، بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عصام كاريكا صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات عبر حسابه على "إنستجرام".، وكتب علي الصورة قائلاً: "رجل الحرب والسلام ... كم كنت جميل يا سادات .. السادس من أكتوبر يوم مش عادي في تاريخ مصر".

يذكر أن الشعب المصري يحتفل اليوم الاربعاء بذكرى نصر أكتوبر، حين عبرت القوات المسلحة المصرية خط بارليف مستردة أرض سيناء الغالية في السادس من أكتوبر عام 1973.

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نصر اكتوبر منوعات فن عصام كاريكا الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر اكتوبر

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