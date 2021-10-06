أحمد المصلي: ليبيا تملك فرصة الفوز على الفراعنة

أكد أحمد المصلي نجم منتخب ليبيا الأسبق أن مواجهة مصر في هذه الظروف الحالية فرصة ذهبية لمنتخب بلاده لاستغلال التراجع الذي يعيشه الفراعنة.





وقال المصلي عبر برنامج البريمو بقناة ten إن المنتخب المصري يعاني عدم الاستقرار الفني بعد رحيل حسام البدري مدرب منتخب مصر وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش.





وأشار إلى أن المنتخب المصري لا يملك الروح القتالية في المرحلة الماضية مثلما كان في الجيل الذهبي.





ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



