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موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
يواجه منتخب بلجيكا، مساء يوم الخميس المقبل 7‪-‬10 ، منتخب فرنسا ضمن منافسات الدور القبل نهائي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان قد تأهل المنتخب الفرنسي للنصف النهائي بعد فوزه الكبير على منتخب السويد بنتيجة 4‪-‬2 ، ويكون المنتخب البلجيكي فاز بنفس النتيجة علي حساب المنتخب الدنماركي.

ملعب المباراة..
سيحتضن ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الايطالية هذا اللقاء.

القنوات الناقلة للمباراة..
سوف يذاع اللقاء مباشرة على قناة bein sports 1 HD preimium.

معلق المباراة..
سوف يعلق علي المباراة، المقدم الشهير “خليل البلوشي”

توقيت المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة المثيرة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

اللقاءات السابقة بين المنتخبان..
واجه المنتخبان بعضهم البعض في 74 مباراة رسمية وودية، وكان نصيب المنتخب البلجيكي في الفوز أكثر من منتخب الديوك، حيث فازوا في 30 مباراة، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 25 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 19 مباراة.

كما نجح المنتخب البلجيكي في هز شباك منتخب فرنسا 160 مرة، بينما استطاع منتخب الديوك تسجيل 128 هدف.

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