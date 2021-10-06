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الأهلي يضغط على موسيماني لتعيين مدرب عام للفريق

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، فتح خط مفاوضات جديدة مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للقلعة الحمراء، وذلك لمحاولة إقناعه بخطوة تعيين مدرب عام بالفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ليست مقتنعة بفكرة تواجد سامى قمصان فى منصب المدرب العام.

وهناك محاولات على قدم وساق من جانب لجنة التخطيط بالضغط على بيتسو موسيمانى وذلك من أجل تعيين علاء ميهوب أو رضا شحاته وذلك فى ظل خبرة الثنائى الجيدة فى الدورى المصرى.

وتري اللجنة أن النادي الأهلي يعانى بشكل كبير فى المباريات المحلية وذلك فى ظل عدم قراءة موسيمانى المباريات بشكل جيد.

ويستعد النادي الأهلي السفر لدولة النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، لمواجهة لحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقي، بينما تقام مباراة العودة أمام نفس الفريق في دور الـ32 يوم 16 من الشهر ذاته.

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