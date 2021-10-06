حقيقة طلب صلاح من ليفربول 500 ألف إسترليني أسبوعيا

أفادت تقارير صحفية بريطانية، عن حقيقة طلبات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من أجل تجديد عقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد الفرعون المصري مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصلوا لإي إتفاق حتي الآن.





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "صن" البريطانية، فإن الأقاويل المنتشرة نحو طلب صلاح راتبا أسبوعيا 500 ألف إسترليني للموافقة على التجديد عار تمامًا من الصحة".





وأضافت:" تتراوح طلبات الدولي المصري بين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعيًا، ما سيجعله صاحب أعلى راتب في ليفربول".





وأشارت الصحيفة إلي أن صلاح يشترط أن يمتد عقده الجديد مع ليفربول حتى 2025 فقط.





وأوضحت:"مفاوضات التجديد بين صلاح وليفربول لا تزال جارية، رغم تصريح يورجن كلوب، مدرب الريدز، مؤخرًا بأنه لا يعرف شيئًا عن محادثات اللاعب المصري مع النادي بشأن العقد الجديد".



