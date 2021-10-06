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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع فرجاني ساسي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
اتخذ جهاز كرة القدم في الأهلي قراره بشكل نهائي من الأخبار التي ترددت بشأن إمكانية الدخول في مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري.

وكشف مصدر في الأهلي أنه لا توجد أية مفاوضات من جانب الأهلي مع فرجاني ساسي وأصبح النجم التونسي خارج حسابات القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن الأهلي يمتلك 5 أجانب في قائمة الفريق ولاعب على قائمة الانتظار ولذلك الحديث عن ضم فرجاني ساسي أو حتى التفاوض معه أمر غير منطقي على الإطلاق.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يضم 5 لاعبين أجانب في قائمته هم أليو ديانج وبدر بانون وعلى معلول وبيرسى تاو ولويس ميكيسوني بينما يتواجد جونيور أجايي في قائمة الانتظار.

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