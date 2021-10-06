16 مليون تمنح برشلونة فرصة التعاقد مع صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الميرانية التي يستطيع نادي برشلونة إنفاقها للتعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الشتوي المقبل.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن قانون اللعب المالي النظيف في الليجا يسمح لبرشلونة بإنفاق 16 مليون يورو فقط، للتعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن تجاوز برشلونة الحد الأقصى للرواتب الذي وضعته رابطة الليجا لن يكون عائقًا للتعاقد مع لاعب جديد.





ويعود ذلك إلى أن استغناء برشلونة عن أنطوان جريزمان وألياكس موريبا وإيمرسون رويال في نهاية الميركاتو الصيفي، منح البارسا بعض المساحة لحسم صفقة جديدة.





وأشارت الصحيفة، أن الـ16 مليون يورو المخصصة لميركاتو الشتاء تتضمن أيضًا احتساب راتب اللاعبين الجدد حتى نهاية الموسم الحالي.



